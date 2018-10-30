Основатель JBA рассказал о перспективах своего сына Лонзо Болла в НБА

Основатель американской Юниорской баскетбольной ассоциации (JBA) Лавар Болл в беседе с газетой «Известия» рассказал о перспективах своего сына, разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, в НБА.

«Безусловно, его план — стать чемпионом НБА. Точнее, я бы даже так сказал, что его единственный план — стать чемпионом. Я вообще не понимаю людей, которые играют только ради удовольствия», — заявил он.

По его словам, все команды, где играл сын, были победителями по духу и результатам, везде Болл-младший был главной звездой.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.