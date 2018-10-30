Медведев обыграл Карреньо-Бусту на турнире ATP в Париже

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.
Медведев обыграл Карреньо-Бусту на турнире ATP в Париже
  • Reuters

Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Во втором круге Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Париже.

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