Медведев обыграл Карреньо-Бусту на турнире ATP в Париже

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.

Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Во втором круге Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Париже.