Медведев поднялся на 17-е место мирового рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 29 октября рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте организации, пятёрка сильнейших не изменилась. Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль. За ним располагаются серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, который дошёл до полуфинала на турнире в Базеле и поднялся 20-го на 17-е место. На 18-м его соотечественник Карен Хачанов, который улучшил положение на одну позицию.

Андрей Рублёв остался на 76-м месте.

Евгений Донской опустился с 99-го на 100-е место.

Ранее Федерер выиграл 99-й турнир ATP в карьере.