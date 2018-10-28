Стали известны составы «Барселоны» и «Реала» на эль-класико

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Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» объявили стартовые составы команд на матч 10-го тура испанской Примеры.
Стали известны составы «Барселоны» и «Реала» на эль-класико
  • Reuters

С первых минут на поле стадиона «Камп Ноу» в составе «Барселоны» выйдут Марк-Андре тер Штеген, Серхио Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес.

Лионель Месси не сможет помочь «Барселоне» в предстоящем матче из-за травмы.

В составе «Реала» сыграют Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Карлос Каземиро, Тони Кроос, Иско, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало — в 18:15 мск.

Ранее Криштиану Роналду выразил надежду, что «Реал» сможет обыграть «Барселону» в эль-класико.

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