Стали известны составы «Барселоны» и «Реала» на эль-класико
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С первых минут на поле стадиона «Камп Ноу» в составе «Барселоны» выйдут Марк-Андре тер Штеген, Серхио Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес.
Лионель Месси не сможет помочь «Барселоне» в предстоящем матче из-за травмы.
В составе «Реала» сыграют Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Карлос Каземиро, Тони Кроос, Иско, Гарет Бэйл и Карим Бензема.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало — в 18:15 мск.
Ранее Криштиану Роналду выразил надежду, что «Реал» сможет обыграть «Барселону» в эль-класико.