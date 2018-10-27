Овечкин подарил клюшку юному болельщику «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику перед матчем своей команды «Вашингтон Кэпиталз» с «Калгари Флэймз».

«Это такой красивый жест», — отметили комментаторы матча. OMG 😱#ALLCAPSpic.twitter.com/AfDDXsTRKv — Washington Capitals (@Capitals) 27 октября 2018 г. Ранее клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» выразил соболезнования в связи с трагедией в синагоге.