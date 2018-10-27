Овечкин подарил клюшку юному болельщику «Вашингтон Кэпиталз»
Российский хоккеист Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику перед матчем своей команды «Вашингтон Кэпиталз» с «Калгари Флэймз».
«Это такой красивый жест», — отметили комментаторы матча.
OMG 😱#ALLCAPSpic.twitter.com/AfDDXsTRKv— Washington Capitals (@Capitals) 27 октября 2018 г.
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