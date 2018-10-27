Овечкин подарил клюшку юному болельщику «Вашингтон Кэпиталз»

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Российский хоккеист Александр Овечкин подарил клюшку юному болельщику перед матчем своей команды «Вашингтон Кэпиталз» с «Калгари Флэймз».

«Это такой красивый жест», — отметили комментаторы матча.

Ранее клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» выразил соболезнования в связи с трагедией в синагоге.

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