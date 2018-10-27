Россиянин Емелин стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 60 кг

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Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин одержал победу на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории до 60 кг.
Россиянин Емелин стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 60 кг
  • © Robert Szaniszlo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В финале Емелин досрочно поборол молдавского спортсмена Виктора Чобану со счётом 10:1.

Бронзовые медали выиграли китаец Валихан Сайлике и казахстанец Айдос Султангали.

Ранее Степан Марянян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 63 кг.

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