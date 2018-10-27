«Авангард» расторг контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею Пережогиным
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- РИА Новости
Об этом сказано на официальном сайте коллектива из Омска.
«Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Пережогин выступал за «Авангард» с 2010 года. До этого он также являлся игроком омского коллектива в 1999—2001, 2002—2003 и 2004—2005 годах.
В составе сборной России 35-летний хоккеист дважды становился чемпионом мира (2009 и 2012 годы).
Ранее «Авангард» победил минское «Динамо» в матче КХЛ.