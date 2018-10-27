«Авангард» расторг контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею Пережогиным

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» расторг соглашение по взаимному решению сторон с нападающим клуба Александром Пережогиным.

Об этом сказано на официальном сайте коллектива из Омска.

«Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Пережогин выступал за «Авангард» с 2010 года. До этого он также являлся игроком омского коллектива в 1999—2001, 2002—2003 и 2004—2005 годах.

В составе сборной России 35-летний хоккеист дважды становился чемпионом мира (2009 и 2012 годы).

Ранее «Авангард» победил минское «Динамо» в матче КХЛ.