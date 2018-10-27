В Россию экстрадирован экс-директор федерации баскетбола Домани

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Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Россию экстрадирован экс-директор федерации баскетбола Домани
  • © Daniil Ivanov
  • globallookpress.com

«Из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России», — сказала она.

Как отмечается, Домани, находясь в должности исполнительного директора РФБ и используя своё служебное положение, «заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями».

В результате его действий федерации был нанесён материальный ущерб.

В декабре 2016 года Дмитрий Домани был объявлен в розыск.

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