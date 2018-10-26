СМИ: Болельщики ЦСКА не могли спровоцировать аварию в римском метро

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Записи камер видеонаблюдения, установленных на станции римского метро, где во вторник произошла поломка эскалатора, показали, что болельщики ЦСКА не прыгали на ступенях и не могли спровоцировать трагический инцидент.
СМИ: Болельщики ЦСКА не могли спровоцировать аварию в римском метро
  • Reuters

Во вторник вечером в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций римского метро вышел из строя эскалатор, в результате чего пострадали порядка 20 российских болельщиков.

«Часы видеозаписей позволяют сделать вывод, что 23 октября вечером фанаты ЦСКА не прыгали на ступеньках последней части эскалатора на станции метро «Репубблика». Таким образом, они не могли стать причиной поломки механизма. Это следует из анализа файлов видеонаблюдения, которые показывают момент непосредственно перед инцидентом, из-за которого пострадали 25 человек», — говорится в сообщении миланской газеты Corriere della Sera.

Напомним, что ранее многие итальянские СМИ обвинили российских туристов в том, что они, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, своими действиями спровоцировали поломку эскалатора. 

Corriere della Sera считает, что наиболее вероятной причиной случившейся аварии является техническая неисправность эскалатора.

Ранее в МИД России призвали выяснить все обстоятельства инцидента в метро Рима.

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