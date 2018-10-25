В МИД России призвали выяснить все обстоятельства инцидента в метро Рима

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о необходимости выяснить все обстоятельства инцидента в метро Рима.
В МИД России призвали выяснить все обстоятельства инцидента в метро Рима
  • Reuters

«Российская сторона считает необходимым выяснить все обстоятельства случившегося. Это принципиально важно в связи с появившейся информацией о якобы недостойном поведении российских болельщиков. Именно это, опять же, исходя из некоторых материалов, якобы повлекло за собой обрушение эскалатора. Мы выступаем в этой связи за проведение независимой экспертизы для того, чтобы такие обстоятельства были выяснены», — сказала Захарова.

Она также отметила, что консульский департамент МИД России осуществляет помощь руководству футбольного клуба ЦСКА в организации поездки родственников пострадавших в Рим.

Ранее в римской больнице «Умберто I» рассказали m24 о состоянии троих россиян, получивших наиболее серьёзные травмы в результате инцидента в городском метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить