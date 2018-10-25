В МИД России призвали выяснить все обстоятельства инцидента в метро Рима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о необходимости выяснить все обстоятельства инцидента в метро Рима.

«Российская сторона считает необходимым выяснить все обстоятельства случившегося. Это принципиально важно в связи с появившейся информацией о якобы недостойном поведении российских болельщиков. Именно это, опять же, исходя из некоторых материалов, якобы повлекло за собой обрушение эскалатора. Мы выступаем в этой связи за проведение независимой экспертизы для того, чтобы такие обстоятельства были выяснены», — сказала Захарова.

Она также отметила, что консульский департамент МИД России осуществляет помощь руководству футбольного клуба ЦСКА в организации поездки родственников пострадавших в Рим.

Ранее в римской больнице «Умберто I» рассказали m24 о состоянии троих россиян, получивших наиболее серьёзные травмы в результате инцидента в городском метро.