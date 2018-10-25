Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал инцидент в метро Рима

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в беседе с газетой «Известия» прокомментировал инцидент с болельщиками в метро Рима.

«Много людей получили серьёзные травмы, и наши сердца со всеми, кто пострадал в этом происшествии в римском метро. К счастью, все живы», — сказал он.

Магнуссон заявил, что был шокирован случившимся.

По словам футболиста, ЦСКА — это одна большая семья. Он выразил уверенность, что клуб сделает всё возможное для помощи своим фанатам, чтобы они как можно скорее поправились.

Ранее m24 сообщало, что в больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян.