Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал инцидент в метро Рима

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в беседе с газетой «Известия» прокомментировал инцидент с болельщиками в метро Рима.
Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал инцидент в метро Рима
  • РИА Новости

«Много людей получили серьёзные травмы, и наши сердца со всеми, кто пострадал в этом происшествии в римском метро. К счастью, все живы», — сказал он.

Магнуссон заявил, что был шокирован случившимся.

По словам футболиста, ЦСКА — это одна большая семья. Он выразил уверенность, что клуб сделает всё возможное для помощи своим фанатам, чтобы они как можно скорее поправились.

Ранее m24 сообщало, что в больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян.

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