Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал инцидент в метро Рима
- РИА Новости
«Много людей получили серьёзные травмы, и наши сердца со всеми, кто пострадал в этом происшествии в римском метро. К счастью, все живы», — сказал он.
Магнуссон заявил, что был шокирован случившимся.
По словам футболиста, ЦСКА — это одна большая семья. Он выразил уверенность, что клуб сделает всё возможное для помощи своим фанатам, чтобы они как можно скорее поправились.
Ранее m24 сообщало, что в больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян.