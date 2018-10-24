Гандболист сборной России Житников оценил предстоящий отборочный матч ЧЕ

Гандболист сборной России Дмитрий Житников в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий отборочный матч чемпионата Европы 2020 года с командой Италии.

«С такими командами тяжелее всего играть. Нужно сильнее себя настраивать и больше фокусироваться на игре. Если сравнивать с именитыми соперниками, с которыми мы играли в последнее время (с Чехией, Францией, Германией), то Италия для нас неизвестная команда», — заявил он.

По словам спортсмена, тактически подготовиться к игре можно, но морально будет тяжело.

Житников также отметил, что не стоит сравнивать чемпионаты мира и Европы.

«Сейчас у нас идёт отбор к чемпионату Европы. Следующая пауза и следующий сбор будут в декабре, там уже начнём готовиться к чемпионату мира. До этого момента я стараюсь не вспоминать о нём и думаю только о континентальном первенстве», — сказал он.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.