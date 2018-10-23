В посольстве России опровергли информацию о ножевом ранении фаната ЦСКА в Риме

Посольство России в Италии опровергло информацию итальянских СМИ, согласно которой один из болельщиков московского ЦСКА получил ножевое ранение в результате драки у стадиона в Риме накануне матча Лиги чемпионов с «Ромой».

«Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности», — приводит слова представителя посольства РИА Новости.

Отмечается, что фанат получил небольшую травму, но отказался от госпитализации и отправился на стадион поддерживать ЦСКА в матче против «Ромы».

По информации, распространённой итальянскими СМИ, фанат ЦСКА получил ножевое ранение в драке на мосту Дука д'Аоста около «Стадио Олимпико».

Ранее сообщалось, что болельщик ЦСКА лишился ноги в результате инцидента в метро перед матчем ЛЧ.