В посольстве России опровергли информацию о ножевом ранении фаната ЦСКА в Риме
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«Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности», — приводит слова представителя посольства РИА Новости.
Отмечается, что фанат получил небольшую травму, но отказался от госпитализации и отправился на стадион поддерживать ЦСКА в матче против «Ромы».
По информации, распространённой итальянскими СМИ, фанат ЦСКА получил ножевое ранение в драке на мосту Дука д'Аоста около «Стадио Олимпико».
Ранее сообщалось, что болельщик ЦСКА лишился ноги в результате инцидента в метро перед матчем ЛЧ.