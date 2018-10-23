Нападающий ЦСКА Чалов стал лучшим игроком 11-го тура РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Голосование прошло в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшем туре армейцы в гостевом матче победили махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. Чалов забил второй мяч своей команды, который стал для него восьмым в 11 играх текущего чемпионата.

Второе место занял форвард «Спартака» Зе Луиш (2563 голоса, 18,08%), забивший два мяча в домашней игре с «Арсеналом» (2:3), третьим в голосовании стал форвард «Зенита» Артём Дзюба (1878 голосов, 13,25%). Клуб из Санкт-Петербурга на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:1.

Чалов признаётся лучшим игроком тура в четвёртый раз в текущем сезоне. Ранее болельщики голосовали за него по итогам 6-го, 7-го и 9-го туров.

Ранее пресс-служба тульского «Арсенала» отказалась комментировать возможный уход главного тренера Олега Кононова в «Спартак».