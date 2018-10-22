«Арсенал» одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв «Лестер»
Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе канониров дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, один раз отличился Месут Озил. Также игрок лондонского клуба Эктор Бельерин отправил мяч в собственные ворота.
Таким образом, «Арсенал» одержал седьмую победу подряд в АПЛ.
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Лестер» — с «Вест Хэмом».
Ранее гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Хаддерсфилдом» в АПЛ.