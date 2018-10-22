«Арсенал» одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв «Лестер»

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Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе канониров дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, один раз отличился Месут Озил. Также игрок лондонского клуба Эктор Бельерин отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Арсенал» одержал седьмую победу подряд в АПЛ.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Лестер» — с «Вест Хэмом».

Ранее гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Хаддерсфилдом» в АПЛ.

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