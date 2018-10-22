Россиянин Гаджимагомедов выиграл бронзу на ЧМ по вольной борьбе

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Российский борец Ахмед Гаджимагомедов стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе в Венгрии.
Россиянин Гаджимагомедов выиграл бронзу на ЧМ по вольной борьбе
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Гаджимагомедов одержал победу в утешительном финале над грузином Давитом Хуцишвили со счётом 10:0.

Другую бронзовую медаль выиграл представитель Белоруссии Али Шабанов.

Ранее Чакаев стал бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 65 кг.

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