Россиянин Гаджимагомедов выиграл бронзу на ЧМ по вольной борьбе

Российский борец Ахмед Гаджимагомедов стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе в Венгрии.

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Гаджимагомедов одержал победу в утешительном финале над грузином Давитом Хуцишвили со счётом 10:0. Другую бронзовую медаль выиграл представитель Белоруссии Али Шабанов. Ранее Чакаев стал бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 65 кг.