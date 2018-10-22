Фигуристка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при в США

Короткая ссылка
Россиянка Софья Самодурова заняла третье место в женском одиночном катании на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.
Фигуристка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при в США
  • © Enrico Calderoni/AFLO / globallookpress.com

По итогам двух прокатов 16-летняя россиянка набрала 198,70 балла — 64,41 за короткую программу и 134,29 — за произвольную.

Победу одержала представительница Японии Сатоко Мияхара (219,71). Второй стала её соотечественница Каори Сакамото, набравшая 219,90 балла.

Другая россиянка, Полина Цурская, заняла седьмое место (159,45).

Ранее сообщалось, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали третьими на этапе Гран-при по фигурному катанию в США в танцах на льду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить