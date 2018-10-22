Фигуристка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при в США

Россиянка Софья Самодурова заняла третье место в женском одиночном катании на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.

По итогам двух прокатов 16-летняя россиянка набрала 198,70 балла — 64,41 за короткую программу и 134,29 — за произвольную.

Победу одержала представительница Японии Сатоко Мияхара (219,71). Второй стала её соотечественница Каори Сакамото, набравшая 219,90 балла.

Другая россиянка, Полина Цурская, заняла седьмое место (159,45).

Ранее сообщалось, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали третьими на этапе Гран-при по фигурному катанию в США в танцах на льду.