Главный тренер «Арсенала» Кононов поделился эмоциями от победы над «Спартаком» в 11-м туре РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал выездную победу над московским «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас получилось победить. Для нас она первая на выезде. Это для нас значимо. Тем более «Арсенал» ещё не выигрывал у «Спартака». Надеюсь, эта победа будет для нас серьёзным стимулом в дальнейших матчах», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер»

При этом он отметил, что хотел бы видеть более уверенные действия от своих подопечных на первых минутах матча.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Арсенала».

Ранее Нурмагомедов заявил, что его удивил результат матча РПЛ «Спартак» — «Арсенал».