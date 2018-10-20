Отец Черышева рассказал о травме сына

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России по футболу и «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о характере повреждения сына, которое он получил в матче испанской Примеры с «Леганесом».
Отец Черышева рассказал о травме сына
  • © Jose Breton
  • globallookpress.com

«Это просто ушиб, который произошёл во время столкновения с Артёмом Дзюбой в матче сборной. Просто небольшая опухоль. Сделали резонансную томографию — ничего страшного не оказалось. Просто повреждение мешало бегать и играть на 100%. Он попросил замену, чтобы не мешаться на поле. Но в целом всё в порядке», — приводит слова Дмитрия Черышева ТАСС.

Напомним, что игрок был заменён на 16-й минуте встречи из-за травмы. Матч завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Черышев получил травму в матче Примеры между «Валенсией» и «Леганесом».

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