Волейболистки сборной Сербии стали чемпионками мира

Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Италии в финале чемпионата мира по волейболу среди женских команд, прошедшем в Японии.

Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12) в пользу представительниц Сербии, которые впервые в своей истории стали чемпионками мира.

Бронзовым призёром соревнований стала команда Китая, победившая в матче за третье место Нидерланды (3:0).

Женская сборная России завершила своё выступление на турнире по итогам второго группового этапа.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.