«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:1.

На гол форварда «Урала» Андрея Панюкова (29-я минута) «Крылья Советов» ответили голом Максима Канунникова.

На 55-й минуте самарцы остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Виталий Денисов, а на 88-й минуте вдесятером остался «Урал». Второе предупреждение получил Алексей Евсеев.

В 12-м туре «Урал» на своём поле примет «Уфу», а «Крылья Советов» в Самаре сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью в матче РПЛ.