В СК подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против гендиректора «Балтики» Лепсая

В управлении Следственного комитета России по Калининградской области подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в отношении генерального директора клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» Теймураза Лепсая было возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей налогового агента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, дело в отношении Лепсая, занявшего свой пост в феврале 2017 года, было возбуждено на основании материалов оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 прим. Уголовного кодекса России.

По данным следствия, генеральный директор «Балтики» начислил себе премию в размере 720 тыс. рублей из суммы, удержанной клубом с сотрудников в качестве налога на доходы физических лиц.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Балтики» стал фигурантом уголовного дела.