ЦСКА в серии буллитов обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а победу гостям принесла результативная попытка нападающего Антона Слепышева в серии послематчевых буллитов.

Набрав 32 очка, ЦСКА занимает первую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 21 баллом в активе идёт пятым.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.