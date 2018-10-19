ЦСКА в серии буллитов обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а победу гостям принесла результативная попытка нападающего Антона Слепышева в серии послематчевых буллитов.
Набрав 32 очка, ЦСКА занимает первую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 21 баллом в активе идёт пятым.
Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.