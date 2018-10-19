СМИ: Нападающий «Реала» Бензема подозревается в причастности к попытке похищения человека

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Французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема подозревают в причастности к попытке похищения человека.

Об этом сообщает Mediapart.fr.

По информации издания, экс-агент футболиста Лео Д'Соуза обратился в суд с обвинением родственников игрока в попытке своего похищения.

Отмечается, что причиной инцидента мог неразрешённый финансовый вопрос между Бензема и агентом. Сообщается, что расследование дела уже началось.

Ранее сообщалось, что футболиста «Барселоны» Турана подозревают в связях с организатором попытки госпереворота в Турции.

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