СМИ: Нападающий «Реала» Бензема подозревается в причастности к попытке похищения человека
Об этом сообщает Mediapart.fr.
По информации издания, экс-агент футболиста Лео Д'Соуза обратился в суд с обвинением родственников игрока в попытке своего похищения.
Отмечается, что причиной инцидента мог неразрешённый финансовый вопрос между Бензема и агентом. Сообщается, что расследование дела уже началось.
Ранее сообщалось, что футболиста «Барселоны» Турана подозревают в связях с организатором попытки госпереворота в Турции.