В «Рубине» прокомментировали отстранение от еврокубков

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Футбольный клуб «Рубин» прокомментировал отстранение от участия в еврокубках на один сезон, назначенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В «Рубине» прокомментировали отстранение от еврокубков
  • © rubin-kazan.ru

«Рубин» получил мотивировочную часть решения УЕФА о нарушении мирового соглашения от 8 мая 2014 года. Клуб в течение трёх сезонов находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики. К сожалению, по ряду причин этого сделать не удалось, и УЕФА посчитал мировое соглашение нарушенным», — заявили в клубе.

Пресс-служба команды отметила, что в течение 2017 и 2018 годов «Рубин» добивался смягчения неизбежных санкций. Клуб сменил трансферную и кадровую политику, снизил зарплатный фонд на 66% и привлёк новых спонсоров.

«Всё это было принято УЕФА во внимание при вынесении решения, хотя изначально планировалось наказать клуб гораздо серьёзнее. УЕФА принял решение о дисквалификации «Рубина» в одном еврокубковом турнире в случае, если он получит право на участие в таком соревновании в результате любого из следующих двух спортивных сезонов», — добавили в клубе.

Также отмечается, что «Рубин» изучает возможность и целесообразность обжалования решения УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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