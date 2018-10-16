Мальтийский футбольный клуб «Валетта» предложил Усэйну Болту двухлетний контракт
- Reuters
Об этом ESPN сообщил генеральный директор коллектива с Мальты Гасстон Слимен.
«Мы всегда рады видеть у себя настоящего чемпиона, и все в «Валетте» верят, что нет ничего невозможного», — заявил Слимен.
Отмечается, что в клубе хотят заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.
В августе ямаец подписал пробный контракт с австралийской командой «Сентрал Кост Маринерс». Соглашение является бессрочным и не гарантирует спортсмену подписание профессионального контракта в дальнейшем.
Ранее Усэйн Болт забил первый мяч за футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».