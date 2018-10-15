Ван Дейк вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил, что защитник Вирджил ван Дейк покинул расположение команды из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба KNVB, 27-летнего защитника беспокоит травма, полученная 22 сентября в матче АПЛ с «Саутгемптоном».

Отмечается, что ван Дейк не сможет помочь команде в предстоящем контрольном матче с Бельгией, поэтому было принято решение отпустить его в расположение клуба.

Защитник отыграл все 90 минут матча Лиги наций с Германией и стал автором одного из трёх голов, принёсших голландцам победу во встрече.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах получил травму и вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Египта.