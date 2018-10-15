Ван Дейк вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Нидерландов

Короткая ссылка
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил, что защитник Вирджил ван Дейк покинул расположение команды из-за травмы.
Ван Дейк вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Нидерландов
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба KNVB, 27-летнего защитника беспокоит травма, полученная 22 сентября в матче АПЛ с «Саутгемптоном».

Отмечается, что ван Дейк не сможет помочь команде в предстоящем контрольном матче с Бельгией, поэтому было принято решение отпустить его в расположение клуба.

Защитник отыграл все 90 минут матча Лиги наций с Германией и стал автором одного из трёх голов, принёсших голландцам победу во встрече.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах получил травму и вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Египта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить