Ван Дейк вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Нидерландов
- Reuters
Как сообщает пресс-служба KNVB, 27-летнего защитника беспокоит травма, полученная 22 сентября в матче АПЛ с «Саутгемптоном».
Отмечается, что ван Дейк не сможет помочь команде в предстоящем контрольном матче с Бельгией, поэтому было принято решение отпустить его в расположение клуба.
Защитник отыграл все 90 минут матча Лиги наций с Германией и стал автором одного из трёх голов, принёсших голландцам победу во встрече.
Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах получил травму и вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Египта.