Российские бойцы завоевали семь золотых медалей на чемпионате Европы по ММА

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Сборная России по смешанным единоборствам завоевала семь золотых медалей на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре.
Российские бойцы завоевали семь золотых медалей на чемпионате Европы по ММА
  • Reuters

Чемпионами Европы стали Магомедрасул Шейхмагомедов (в весовой категории до 56,7 кг), Касум Касумов (до 61,2 кг), Муса Казиханов (до 65,8 кг), Ислам Омаров (до 70,3 кг), Шамидхан Магомедов (до 77,1 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг), Ризван Куниев (свыше 93 кг).

Единственным представителем России, который остался без награды высшей пробы, стал Гаджи Омаргаджиев, завоевавший бронзу в весовой категории до 84 кг.

Ранее российский дзюдоист Денис Ярцев завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Мексике.

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