Президент ВФПС: мы не нарушаем правила и конституцию World Sailing

Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Владимир Силкин выразил мнение, что проведение соревнований в Крыму не нарушает регламент, утверждённый в Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

«В начале года они (Федерация парусного спорта Украины. — RT) написали заявление с требованием исключить ВФПС. Мы подготовили аргументированные ответы, в которых говорилось, что мы не нарушаем правила и конституцию World Sailing. Наша организация находится вне политики», — заявил Силкин RT.

Он также выразил надежду, что World Sailing не станет отстранять Россию от международных соревнований.

«Огромное количество наших спортсменов участвовали в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Существуют политические нюансы, которые сложно оценивать. Но будем надеяться, что развитие такого мирного вида спорта, как парусный, будет превалировать», — добавил Силкин.

Ранее он заявил, что деятельность ВФПС направлена на развитие данного вида в Крыму, но украинская сторона всячески препятствует этому.