Приморский тяжелоатлет Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн

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Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн, установив рекорд.
Приморский тяжелоатлет Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн
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  • © Иван Савкин

«Теплоход «Юрий Тарапуров» сдвинул на полметра, с первой попытки. Своё достижение посвящаю предстоящему 80-летию со дня образования Приморского края», — приводит Интерфакс слова Савкина. 

Акция прошла во Владивостоке, на территории Первомайского судоремонтного завода.

Ранее Савкин сдвигал с места истребитель Су-27, самолёт Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран.

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