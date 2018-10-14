Приморский тяжелоатлет Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн, установив рекорд.

«Теплоход «Юрий Тарапуров» сдвинул на полметра, с первой попытки. Своё достижение посвящаю предстоящему 80-летию со дня образования Приморского края», — приводит Интерфакс слова Савкина.

Акция прошла во Владивостоке, на территории Первомайского судоремонтного завода.

Ранее Савкин сдвигал с места истребитель Су-27, самолёт Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран.