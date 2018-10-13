Российский дзюдоист Григорян стал победителем этапа Гран-при в Мексике

Россиянин Арам Григорян завоевал золото на этапе Гран-при по дзюдо в мексиканском Канкуне в весовой категории до 66 кг.

© РИА Новости

В финале он одержал победу над соотечественником Михаилом Пуляевым. Бронзовые награды завоевали Шарль Чибана из Бразилии и представитель Италии Элиос Манци. Ранее российская дзюдоистка Хубулова завоевала золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.