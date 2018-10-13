Российский дзюдоист Григорян стал победителем этапа Гран-при в Мексике

Короткая ссылка
Россиянин Арам Григорян завоевал золото на этапе Гран-при по дзюдо в мексиканском Канкуне в весовой категории до 66 кг.
Российский дзюдоист Григорян стал победителем этапа Гран-при в Мексике
  • © РИА Новости

В финале он одержал победу над соотечественником Михаилом Пуляевым. 

Бронзовые награды завоевали Шарль Чибана из Бразилии и представитель Италии Элиос Манци.

Ранее российская дзюдоистка Хубулова завоевала золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить