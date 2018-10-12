СМИ: Заявка Стокгольма на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года может быть отозвана

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Стокгольм может отказаться от борьбы за право провести зимние Олимпийские игры в 2026 году.
СМИ: Заявка Стокгольма на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года может быть отозвана
  • Reuters

Об этом сообщает Inside the Games.

Такая ситуация возникла после того, как в городском совете столицы Швеции была сформирована коалиция, участники которой договорились отказаться от проведения соревнований.

«По нашему соглашению, Олимпийские игры не должны спонсироваться налогоплательщиками и влиять на экологию. Перед нами стоят разные другие задачи, которые надо выполнить», — заявила член Партии Центра Карин Эрнлунд.

По её словам, проведение зимних Олимпийских игр в Стокгольме исключено.

Ранее МОК назвал Стокгольм, Калгари и Милан с Кортиной д'Ампеццо кандидатами на проведение соревнований.

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