СМИ: Заявка Стокгольма на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года может быть отозвана
- Reuters
Об этом сообщает Inside the Games.
Такая ситуация возникла после того, как в городском совете столицы Швеции была сформирована коалиция, участники которой договорились отказаться от проведения соревнований.
«По нашему соглашению, Олимпийские игры не должны спонсироваться налогоплательщиками и влиять на экологию. Перед нами стоят разные другие задачи, которые надо выполнить», — заявила член Партии Центра Карин Эрнлунд.
По её словам, проведение зимних Олимпийских игр в Стокгольме исключено.
Ранее МОК назвал Стокгольм, Калгари и Милан с Кортиной д'Ампеццо кандидатами на проведение соревнований.