Президент Федерации каратэ России рассказал о подготовке к Токио-2020

Президент Федерации карате России Сергей Цой в беседе с kp.ru рассказал о подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«После чемпионата мира будем садиться со всем нашим тренерским корпусом, с президиумом и серьёзно разговаривать о том, как нам готовиться к Олимпийским играм в Токио-2020», — заявил он.

По его словам, главная задача — сфокусироваться на спортсменах, которые реально способны получить лицензию на Игры. Как отметил Цой, небольшой опыт в этом уже есть.

«Сейчас мы завоевали две лицензии на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Это большой успех, потому что некоторым странам, считающимся лидерами в карате, не удалось отправить хотя бы одного своего спортсмена в Аргентину», — рассказал он.

Цой уточнил, что в Буэнос-Айрес поедут Анна Чернышева и Роберт Авакимов.

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