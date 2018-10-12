В США призвали отобрать у КНР право проведения ОИ-2022 из-за нарушений прав человека

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Комиссия Конгресса США по Китаю обратилась в Международный олимпийских комитет (МОК) с просьбой отобрать у Пекина право проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.
В США призвали отобрать у КНР право проведения ОИ-2022 из-за нарушений прав человека
  • Reuters

Об этом сообщает портал Inside the Games.

В докладе комиссии отмечается, что с 2013 года, когда президентом Китая стал Си Цзиньпин, в стране наблюдается значительное ухудшение ситуации с соблюдением прав человека. В частности, в настоящее время в лагерях политического перевоспитания содержатся более миллиона уйгуров, что может представлять собой «наиболее масштабное притеснение прав этнического меньшинства со времён Второй мировой войны».

Также в докладе сказано, что китайские власти пытаются оказывать давление на представителей уйгурской диаспоры в США, якобы обратившейся за помощью в ФБР.

«Нам кажется неправильной сама мысль о том, что Китай, возглавляемый Цзиньпином, может принять Олимпийские игры», — отметил член Палаты представителей Крис Смит, участвовавший в составлении доклада.

Ранее сообщалось, что сессия МОК утвердила три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

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