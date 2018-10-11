Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин прокомментировал новый лимит на легионеров

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал в беседе с «Известиями» новый лимит на легионеров, согласно которому в межсезонье клубам Единой лиги разрешили заявлять на сезон по восемь таких игроков.

По словам Ватутина, он относится к этому положительно.

«Существовавшая в прошлом году ситуация была половинчатой: тренерам приходилось использовать разные сочетания игроков под матчи различных турниров без какой-то очевидной причины», — отметил он.

Ватутин пояснил, что изменение практически не влияет на статус отечественных игроков — ограничение на заявку в матчах лиги остаётся тем же, баланс россиян и иностранцев в тренировочном процессе и еврокубках не изменился.

«При этом российские клубы получили возможность строить более глубокие составы, а значит, повысить конкурентоспособность в Евролиге и Еврокубке», — добавил он.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.