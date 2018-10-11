Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин прокомментировал новый лимит на легионеров

Короткая ссылка
Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал в беседе с «Известиями» новый лимит на легионеров, согласно которому в межсезонье клубам Единой лиги разрешили заявлять на сезон по восемь таких игроков.
Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин прокомментировал новый лимит на легионеров
  • РИА Новости

По словам Ватутина, он относится к этому положительно.

«Существовавшая в прошлом году ситуация была половинчатой: тренерам приходилось использовать разные сочетания игроков под матчи различных турниров без какой-то очевидной причины», — отметил он.

Ватутин пояснил, что изменение практически не влияет на статус отечественных игроков — ограничение на заявку в матчах лиги остаётся тем же, баланс россиян и иностранцев в тренировочном процессе и еврокубках не изменился.

«При этом российские клубы получили возможность строить более глубокие составы, а значит, повысить конкурентоспособность в Евролиге и Еврокубке», — добавил он.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить