Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин прокомментировал новый лимит на легионеров
- РИА Новости
По словам Ватутина, он относится к этому положительно.
«Существовавшая в прошлом году ситуация была половинчатой: тренерам приходилось использовать разные сочетания игроков под матчи различных турниров без какой-то очевидной причины», — отметил он.
Ватутин пояснил, что изменение практически не влияет на статус отечественных игроков — ограничение на заявку в матчах лиги остаётся тем же, баланс россиян и иностранцев в тренировочном процессе и еврокубках не изменился.
«При этом российские клубы получили возможность строить более глубокие составы, а значит, повысить конкурентоспособность в Евролиге и Еврокубке», — добавил он.
Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.