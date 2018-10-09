Прядкин на 99% уверен, что Кокорин и Мамаев не смогут продолжить карьеру в клубах РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Безобразное поведение, которое не красит игроков. Это удар по репутации не только самих игроков и клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что такие действия игроков не должны оставаться безнаказанными.

По его мнению, если контракты с обоими будут разорваны, клубы проявят солидарность и не станут заключать с ними новые соглашения.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.

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