Прядкин на 99% уверен, что Кокорин и Мамаев не смогут продолжить карьеру в клубах РПЛ
«Безобразное поведение, которое не красит игроков. Это удар по репутации не только самих игроков и клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что такие действия игроков не должны оставаться безнаказанными.
По его мнению, если контракты с обоими будут разорваны, клубы проявят солидарность и не станут заключать с ними новые соглашения.
8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.