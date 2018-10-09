Журова прокомментировала инциденты с Кокориным и Мамаевым

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Эта ситуация — ни о чём. Они частные лица, их будут судить. Люди не оставят просто так побои. Это не про спорт. Два человека нарушали закон. Они уже не в сборной. Как уже клубы будут себя вести по отношению к ним… это просто так всё равно не останется. Они публично, под камерами избивали людей. Перебор у ребят. Это дело правоохранительных органов», — заявила Журова.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.