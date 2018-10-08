«Зенит» вошёл в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира

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Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира.
«Зенит» вошёл в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира
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Как сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на данные портала Transfermarkt, средняя посещаемость одного матча команды в текущем сезоне составляет 48 981 человек.

Отмечается, что по данному показателю «Зенит» занимает 19-е место в мире и 17-е в Европе, опережая такие клубы, как «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Бока Хуниорс», «Рома», «Ювентус», «Челси» и другие.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал» посетили более 70 тыс. зрителей.

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