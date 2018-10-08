Российские тхэквондисты Шишко и Щербакова завоевали золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе
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В финале категории до 48 кг Шишко одержал победу над представителем Узбекистана Улугбеком Рашитовым со счётом 11:8. Бронзу завоевали южнокореец Сеонбин Им и тунисец Мохамед Халил Жендуби.
В финальной схватке в весовой категории до 44 кг Щербакова со счётом 12:6 нанесла поражение представительнице Южной Кореи Миреу Кан. Бронзовыми призёрами стали хорватка Лена Стойкович и мексиканка Алисия Родригес Фуэнтес.
Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Абрек Нагучев завоевал серебро юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.