Российские тхэквондисты Шишко и Щербакова завоевали золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе

Россияне Дмитрий Шишко и Полина Щербакова заняли первые места в весовых категориях до 48 и до 44 кг на летних юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.

В финале категории до 48 кг Шишко одержал победу над представителем Узбекистана Улугбеком Рашитовым со счётом 11:8. Бронзу завоевали южнокореец Сеонбин Им и тунисец Мохамед Халил Жендуби.

В финальной схватке в весовой категории до 44 кг Щербакова со счётом 12:6 нанесла поражение представительнице Южной Кореи Миреу Кан. Бронзовыми призёрами стали хорватка Лена Стойкович и мексиканка Алисия Родригес Фуэнтес.

Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Абрек Нагучев завоевал серебро юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.