Жена футболиста «Спартака» Ерёменко поделилась впечатлениями от первого матча мужа после дисквалификации

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Марика Ерёменко, жена полузащитника «Спартака» Романа Ерёменко поделилась эмоциями от первого матча мужа после его двухгодичной дисквалификации за кокаин.
Жена футболиста «Спартака» Ерёменко поделилась впечатлениями от первого матча мужа после дисквалификации
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«Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом! Прости за мои слёзы, это был очень эмоциональный момент», — написала Марика Ерёменко в своем Instagram.

Ерёменко, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, дебютировал в составе «Спартака», выйдя на поле на 63-й минуте матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем». 

Ранее сообщалось, что Массимо Каррера на русском языке поздравил болельщиков «Спартака» с победой над «Енисеем»

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