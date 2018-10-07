Тайсон считает, что поединок Нурмагомедова и Макгрегора был более безумным, чем его бойцовская ярость

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился впечатлениями от боя за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Смотрю бой Макгрегора и Нурмагомедова. Никогда не думал, что всё закончится так. Это более безумно, чем моя бойцовская ярость», — написал боксёр в своём Twitter.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot. — Mike Tyson (@MikeTyson) 7 октября 2018 г.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

Ранее Тони Фергюсон попросил UFC организовать бой с Нурмагомедовым.