Тайсон считает, что поединок Нурмагомедова и Макгрегора был более безумным, чем его бойцовская ярость
- AFP
«Смотрю бой Макгрегора и Нурмагомедова. Никогда не думал, что всё закончится так. Это более безумно, чем моя бойцовская ярость», — написал боксёр в своём Twitter.
Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.— Mike Tyson (@MikeTyson) 7 октября 2018 г.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее Тони Фергюсон попросил UFC организовать бой с Нурмагомедовым.