Путин пожелал удачи сборной России на юношеских Олимпийских играх

Президент России Владимир Путин пожелал удачи сборной команде России на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщается на сайте Кремля

«Участие в этих престижных соревнованиях – особая честь и высокая ответственность. Упорный труд и волевой характер помогли вам добиться впечатляющих результатов, войти в состав сборной России. Искренне поздравляю вашу дружную, сплочённую команду, представляющую практически все виды спорта, с заслуженной «путёвкой» на Игры», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что воспитание молодого поколения в духе традиций олимпизма и приобщение к ценностям физической культуры и здорового образа жизни являются одними из приоритетных направлений государственной политики России.

Он отметил, что медали и призовые места на крупных состязаниях и турнирах мирового уровня свидетельствуют о том, что в России много молодых, талантливых спортсменов, которые успешно выдерживают сильнейшую конкуренцию.

Ранее Путин объявил благодарность председателю правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадию Ротенбергу и президенту организации Владиславу Третьяку за подготовку сборной страны к Олимпийским играм 2018 года, которые прошли в Пхёнчхане.