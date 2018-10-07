Путин пожелал удачи сборной России на юношеских Олимпийских играх

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин пожелал удачи сборной команде России на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщается на сайте Кремля

«Участие в этих престижных соревнованиях – особая честь и высокая ответственность. Упорный труд и волевой характер помогли вам добиться впечатляющих результатов, войти в состав сборной России. Искренне поздравляю вашу дружную, сплочённую команду, представляющую практически все виды спорта, с заслуженной «путёвкой» на Игры», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что воспитание молодого поколения в духе традиций олимпизма и приобщение к ценностям физической культуры и здорового образа жизни являются одними из приоритетных направлений государственной политики России.

Он отметил, что медали и призовые места на крупных состязаниях и турнирах мирового уровня свидетельствуют о том, что в России много молодых, талантливых спортсменов, которые успешно выдерживают сильнейшую конкуренцию.

Ранее Путин объявил благодарность председателю правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадию Ротенбергу и президенту организации Владиславу Третьяку за подготовку сборной страны к Олимпийским играм 2018 года, которые прошли в Пхёнчхане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить