«Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в ЛЕ

Итальянский «Милан» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче второго тура футбольной Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У гостей отличился Мигель Герреро. В составе итальянского клуба дублем отметился Патрик Кутроне и один мяч забил Гонсало Игуаин.

В параллельном матче группы F испанский «Бетис» разгромил люксембургский «Дюделанж» (3:0).

В других встречах Лиги Европы турецкий «Фенербахче» одолел словацкий «Спартак» (2:0), а бельгийский «Андерлехт» потерпел поражение от хорватского «Динамо» (0:2).

Ранее «Арсенал» разгромил «Карабах» в Лиге Европы.