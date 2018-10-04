«Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в ЛЕ

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Итальянский «Милан» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче второго тура футбольной Лиги Европы.
«Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в ЛЕ
  • Reuters

Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У гостей отличился Мигель Герреро. В составе итальянского клуба дублем отметился Патрик Кутроне и один мяч забил Гонсало Игуаин.

В параллельном матче группы F испанский «Бетис» разгромил люксембургский «Дюделанж» (3:0). 

В других встречах Лиги Европы турецкий «Фенербахче» одолел словацкий «Спартак» (2:0), а бельгийский «Андерлехт» потерпел поражение от хорватского «Динамо» (0:2). 

Ранее «Арсенал» разгромил «Карабах» в Лиге Европы.

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