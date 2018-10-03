Футболист МЮ Валенсия принёс извинения за лайк под постом с призывом отставки Моуринью

Короткая ссылка
Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия принёс извинения за лайк, поставленный под постом в Instagram с призывом уволить главного тренера команды Жозе Моуринью.
Футболист МЮ Валенсия принёс извинения за лайк под постом с призывом отставки Моуринью
  • Reuters

«Вчера я поставил лайк под постом в Instаgram, не прочитав текст, сопровождающий фото. Это не мои взгляды, и я приношу извинения за случившееся», — написал Валенсия в Twitter.

Он также встал на сторону Моуринью и партнёров по команде и добавил, что приложит все усилия, чтобы прервать чёрную полосу. МЮ не выигрывает четыре матча подряд.

Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поставил лайк под постом в Instagram с призывом уволить главного тренера команды Жозе Моуринью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить