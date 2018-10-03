Футболист МЮ Валенсия принёс извинения за лайк под постом с призывом отставки Моуринью
- Reuters
«Вчера я поставил лайк под постом в Instаgram, не прочитав текст, сопровождающий фото. Это не мои взгляды, и я приношу извинения за случившееся», — написал Валенсия в Twitter.
Он также встал на сторону Моуринью и партнёров по команде и добавил, что приложит все усилия, чтобы прервать чёрную полосу. МЮ не выигрывает четыре матча подряд.
Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поставил лайк под постом в Instagram с призывом уволить главного тренера команды Жозе Моуринью.