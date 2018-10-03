Российский клуб в четвёртый раз обыграл действующего победителя Лиги чемпионов по футболу

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Московский ЦСКА впервые в своей истории обыграл действующего победителя Лиги чемпионов.
Российский клуб в четвёртый раз обыграл действующего победителя Лиги чемпионов по футболу
  • Reuters

Во втором туре ЦСКА взял верх над мадридским «Реалом». Армейцы ранее побеждали обладателя самого значимого еврокубка, в 1992 году обыграв «Барселону». Но тогда каталонская команда завоевала Кубок европейских чемпионов, который проводился в другом формате.

В нынешнем же формате эта победа для российских клубов стала четвёртой, одержанной над триумфаторами ЛЧ. В 1998 и 2000 годах московский «Спартак» переигрывал всё тот же «Реал», а в 2009 году казанский «Рубин» оказался сильнее «Барселоны».

Ранее ЦСКА, не пропустив от «Реала», прервал вторую по продолжительности голевую серию в истории еврокубков.

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