В ООН раскритиковали правила IAAF относительно уровня тестостерона у легкоатлеток

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Комиссия ООН по правам человека раскритиковала Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) из-за новых правил, предъявляющих специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.

Как сообщает Inside the Games, эксперты комиссии ООН написали письмо на имя президента IAAF Себастьяна Коу, в котором назвали новые правила дискриминирующими по отношению к спортсменкам.

Новые правила допуска спортсменок с повышенным уровнем тестостерона были опубликованы в апреле и устанавливают максимально допустимый уровень гормона.

Ранее сообщалось, что IAAF отрицает обвинения в стремлении помешать женщинам конкурировать в лёгкой атлетике.

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