В ООН раскритиковали правила IAAF относительно уровня тестостерона у легкоатлеток
Как сообщает Inside the Games, эксперты комиссии ООН написали письмо на имя президента IAAF Себастьяна Коу, в котором назвали новые правила дискриминирующими по отношению к спортсменкам.
Новые правила допуска спортсменок с повышенным уровнем тестостерона были опубликованы в апреле и устанавливают максимально допустимый уровень гормона.
Ранее сообщалось, что IAAF отрицает обвинения в стремлении помешать женщинам конкурировать в лёгкой атлетике.