ЕСПЧ обязал румынского футболиста Муту выплатить «Челси» более €17 млн

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию румынского нападающего Адриана Муту на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о взыскании с футболиста компенсации в размере €17 173 900 в пользу английского клуба «Челси».
ЕСПЧ обязал румынского футболиста Муту выплатить «Челси» более €17 млн
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт Football-Italia.net.

Отмечается, что Муту не смог предоставить суду доказательств нарушения своих прав в CAS, в связи с чем решение арбитров было оставлено в силе.

Значительную часть компенсации, которую Муту должен выплатить «Челси», составляют затраты английского клуба на приобретение форварда у итальянской «Пармы» в 2003 году. Спустя год после трансфера футболист сдал положительный допинг-тест на кокаин и был дисквалифицирован на семь месяцев, а его контракт был расторгнут.

После отбытия дисквалификации Адриан выступал за различные итальянские, французские и румынские клубы и завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Ранее футболист заявил, что у него, скорее всего, не хватит денег на выплату компенсации в размере, установленном CAS.

Ранее сообщалось, что известный английский футболист Джон Терри возглавил молодёжную команду «Челси».

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