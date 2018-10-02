Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй раунд чемпионата мира

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Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй групповой раунд чемпионата мира, который проходит в Японии.
Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй раунд чемпионата мира
  • © Alain Grosclaude/Xinhua
  • globallookpress.com

После победы сборной США над командой Южной Кореи в матче третьего тура первого группового раунда первенства планеты российские волейболистки, одержавшие три победы и набравшие восемь очков в трёх стартовых поединках турнира, уже точно не опустятся ниже четвёртого места в таблице группы С, гарантирующего путёвку в следующую стадию соревнований.

Свой следующий поединок на ЧМ по волейболу сборная России проведёт в среду, 3 октября, против кореянок.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу одержала третью победу на ЧМ, обыграв команду Азербайджана.

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