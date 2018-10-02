Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй раунд чемпионата мира

Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй групповой раунд чемпионата мира, который проходит в Японии.

После победы сборной США над командой Южной Кореи в матче третьего тура первого группового раунда первенства планеты российские волейболистки, одержавшие три победы и набравшие восемь очков в трёх стартовых поединках турнира, уже точно не опустятся ниже четвёртого места в таблице группы С, гарантирующего путёвку в следующую стадию соревнований.

Свой следующий поединок на ЧМ по волейболу сборная России проведёт в среду, 3 октября, против кореянок.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу одержала третью победу на ЧМ, обыграв команду Азербайджана.