Российские кёрлингистки одержали победу на турнире в Канаде
- Reuters
В полуфинальном матче россиянки оказались сильнее команды Нью-Уэстминстера со счётом 9:1, а в решающей встрече победили команду Эдмонтона — 7:3.
В составе российской команды выступали Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина.
Ранее женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Южной Кореи в заключительном матче группового раунда первого этапа Кубка мира в китайском Сучжоу.