Российские кёрлингистки одержали победу на турнире в Канаде

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Женская сборная России по кёрлингу стала чемпионкой международного турнира в Канаде.
Российские кёрлингистки одержали победу на турнире в Канаде
  • Reuters

В полуфинальном матче россиянки оказались сильнее команды Нью-Уэстминстера со счётом 9:1, а в решающей встрече победили команду Эдмонтона — 7:3.

В составе российской команды выступали Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина.

Ранее женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Южной Кореи в заключительном матче группового раунда первого этапа Кубка мира в китайском Сучжоу.

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