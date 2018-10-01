Российские кёрлингистки одержали победу на турнире в Канаде

Женская сборная России по кёрлингу стала чемпионкой международного турнира в Канаде.

В полуфинальном матче россиянки оказались сильнее команды Нью-Уэстминстера со счётом 9:1, а в решающей встрече победили команду Эдмонтона — 7:3.

В составе российской команды выступали Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина.

Ранее женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Южной Кореи в заключительном матче группового раунда первого этапа Кубка мира в китайском Сучжоу.