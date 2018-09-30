«Лилль» разгромил «Марсель» и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу

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В матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 3:0.
«Лилль» разгромил «Марсель» и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу
  • globallookpress.com

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Джонатан Бамба. Ещё один мяч себе в актив записал форвард Николя Пепе, реализовавший пенальти.

Этот успех позволил «Лиллю» набрать 16 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы французского чемпионата, которую возглавляет «Пари Сен-Жермен». «Марсель» с 13 баллами в активе идёт шестым.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу между «Монпелье» и «Нимом» дважды прерывался из-за поведения фанатов.

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